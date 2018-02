De nouvelles saveurs sur Air Transat en mai

La nouvelle carte été 2018 d'Air Transat sera proposée à partir du 1er mai 2018 par le Chef Daniel Vézina. Les voyageurs d'affaires pourront découvrir deux nouveaux plats exclusifs. Ils retrouveront quatre plats parmi les favoris des voyageurs et deux petits-déjeuners.



Les nouveaux mets, soit le filet mignon de porc aux bleuets du Québec et la poitrine de poulet façon cordon-bleu garnie de viande fumée, ainsi que les autres choix de ce menu été 2018 sont d'ores et déjà disponibles en précommande.



Le Menu par le Chef Daniel Vézina est servi gratuitement aux passagers de la Classe Club. En Classe Économie, les repas et leurs accompagnements sont proposés aux prix de 20€ pour les déjeuners/dîners et 12€ pour les petits-déjeuners.



Déjeuners / dîners

- Nouveau : filet mignon de porc aux bleuets du Québec ;

- Nouveau : poitrine de poulet façon cordon-bleu garnie de viande fumée ;

- pavé de saumon et nouilles asiatiques ;

- parmentier d'effiloché de bœuf ;

- risotto aux légumes ;

- cassoulet de haricots blancs et quinoa.

Le menu est accompagné d’une sélection de fromages, d’un dessert et d’un verre de vin.



Petits-déjeuners

- omelette aux épinards et basilic ;

- crêpes au fromage de chèvre et saumon fumé.

Chaque plat est accompagné du traditionnel croissant au beurre, d’un yaourt, d’un jus d’orange et d’un café.