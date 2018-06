De nouvelles solutions pour sécuriser les communications des voyageurs d'affaires

Parnasse, la marque sélective d'Orange, propose des services ultra-personnalisés et dédiés 24/7/365 à ses membres (entrepreneurs, hommes d'affaires ou personnalités parcourant le monde entier...). Pour ces clients - cibles privilégiées de la cybercriminalité - elle a étoffé son offre en partenariat avec Orange Cyberdefense. Elle propose désormais des solutions de sécurisation du mobile et de sécurisation des communications jusque-là réservées aux entreprises.



La Solution de sécurisation des communications assure le chiffrement des communications mobiles de bout-en-bout (voix, visiophonie, messagerie instantanée). Les experts Parnasse apportent un accompagnement personnalisé lors de l'installation et une assistance 24/7/365 pour le client et ses utilisateurs avec le même niveau de service. La plate-forme est située en France et offre le meilleur niveau de sécurité cryptographique en cours de certification.



Le tarif est pour les membres de 70€ TTC par mois pour 2 licences tandis que les non-membres doivent débourser 90€ TTC par mois pour 2 licences (pas de frais de mise en service, sans engagement. Accompagnement par les experts Parnasse 24/7/365).



Pour protéger son mobile contre des menaces telles que wifi non sécurisé, applications suspectes, faille du système d'exploitation..., la Solution de sécurisation du mobile permet d'agir tel un agent transparent et actif en permanence. En cas de menace détectée, l'application guide l'utilisateur dans les actions à suivre. Les experts Parnasse accompagnent les membres et non-membres dans la découverte des fonctionnalités.



Ce service coûte 35€ TTC par mois pour 1 terminal (mobile ou tablette) pour les membres et 45€ TTC par mois pour 1 terminal (mobile ou tablette) pour les non-membres (pas de frais de mise en service, sans engagement. Accompagnement par les experts Parnasse 24/7/365).