De nouvelles têtes chez Enterprise pour la France

Niel Hafer rejoint Enterprise France en tant que Vice-Président et Directeur général après avoir travaillé plus de huit ans comme Vice-Président et Directeur général du groupe pour l’Utah et le Sud de l’Idaho. Il remplace James Ware, qui occupera un poste de direction avec Enterprise au Canada, après avoir dirigé le groupe en France depuis qu’il a été racheté à PSA Peugeot Citroën en 2012.



Neil Hafer, qui a intégré Enterprise en 1992 au sein du Management Training Programme de la société, sera chargé d’élaborer des stratégies pour augmenter la part de marché du groupe, de renforcer la culture du service à la clientèle et d’assurer le développement des employés pour qu’ils réussissent au mieux. Le communiqué ajoute " Il rejoint l’équipe française à un moment charnière pour l’entreprise, alors que celle-ci continue d’accroître ses divisions corporate et remplacement et introduit de nouvelles technologies brevetées, telles que le LaunchPad, déployé dans toute la France l’année dernière".