Deanna Seiffert nommée VP EMEA Demand Marketing chez CWT

« L’expertise de Deanna nous permettra d’offrir un contenu significatif sur les marchés EMEA et d’étendre la portée de notre marque, » a déclaré Simon Nowroz, Chief Marketing Officer chez CWT. « Son approche centrée sur le client et orientée sur les solutions seront des atouts considérables pour l’équipe. Je suis ravi de la compter parmi nous. »



Deanna Seiffert fera partie de l'équipe de direction de Strategy et Commerce EMEA et sera basée à Londres.