Découvrir les offres MICE du nord-est parisien

La visite du 30 mai 2008 débutera avec le Mob Hotel, ouvert il y a un an. L'établissement propose aux organisateurs d'immenses terrasses, des salles de réunions dans une atmosphère cosy et design au cœur du plus grand marché d’Antiquité du monde – Les Puces de Paris Saint-Ouen. (capacité de événement de 20 à 100 personnes).Le Stade de France qui sera au cœur des jeux olympiques dispose - en plus de ses structures dédiées à l’accueil de compétitions, de salles de réunion de 20 à 1 000 personnes privatisables toute l’année, ainsi que des activités incentives.Enfin la Cité du Cinéma, avec son restaurant le BO, sera le centre du village des athlètes. La « Cité » propose salle de projection, mezzanine et nef pour des manifestations de 10 à 3 500 personnes. Les participants découvriront ces lieux atypiques lors de l'Eductour du 30 mai 2018 qui débutera à 12h15.Inscription sur cette page