Delta Air Lines améliore son service de restauration à bord

Afin d'améliorer l'expérience client, Delta Air Lines revoit son offre de restauration à bord. Dès novembre 2019, les passagers se verront servir un cocktail de bienvenue, des serviettes chaudes ainsi que des amuses bouches et mets de qualité.



Cette offre sera testée sur 700 vols entre Portland et Tokyo. La compagnie aérienne souhaite en effet monter en gamme et assurer une meilleure qualité de service pour ses passagers. A noter que "Main Cabin" s'inscrit dans un plan d'investissement global de la compagnie qui vise à améliorer l'expérience client.