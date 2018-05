Delta Air Lines, c’est parti pour Indianapolis et bientôt pour Los Angeles

On le sait peu, mais Indianapolis abrite plus de 45 entreprises françaises et la ville entretient des liens commerciaux importants avec la France. L’Indiana est d’ailleurs l’un des plus gros marchés à l’exportation pour les Européens. C’est à la fois la capitale de la compétition automobile mondiale et une ville orientée sur les métiers de la mécanique.



Depuis le 25 mai, Indianapolis est desservie par un vol quotidien de Delta et constitue la seule liaison sans escale entre l’Europe et l’Etat de l’Indiana. Le vol Paris CDG-Indianapolis quitte Paris CDG à 13h10 pour se poser à 16h27 à Indianapolis. Il décolle de l’Indiana à 18h12 pour se poser le lendemain à 8h35

Le vol est assuré conjointement avec Air France KLM, à bord d’un Boeing 767-300ER de 225 places. Les clients Delta One ont accès au Delta Sky Club, disposent de sièges-couchettes avec accès direct au couloir et de menus gastronomiques, complétés par des vins exclusivement sélectionnés par Andrea Robinson, maître sommelier pour Delta Air Lines.



Delta propose une connexion wifi sur demande à bord ainsi qu’un service de messagerie gratuit pour tous les voyageurs via WhatsApp, iMessage et Facebook Messenger. L’application Fly Delta permet également aux clients de suivre leurs bagages en temps réel, de l’enregistrement à l’arrivée, grâce au système RFID.



Dwight James, Vice-Président Général pour la région transatlantique ne cache pas sa satisfaction : " Nous sommes fiers d’offrir une 13ème destination américaine au départ de Paris CDG et assurer ainsi une liaison unique entre l’Europe et cette ville dynamique d’Indianapolis. Le confort d’un vol sans escale renforcera le potentiel d’échanges commerciaux entre la France et cette région des Etats-Unis ".