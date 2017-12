Delta Air Lines commande 100 A321neo

"en vue de répondre à ses besoins futurs en termes d'appareils plus efficients et de plus grande capacité".

Delta Air Lines a commandé 100 exemplaires A321neo ACF (configuration Airbus Cabin Flex) à Airbus le 14 décembre 2017. La compagnie américaine a choisi ce mono-couloir de plus grande capacitéL'A321neo ACF, doté d'un rayon d'action de 4 000 nm, offre de nouvelles optimisations au niveau des portes et du fuselage permettant aux compagnies de mieux utiliser l'espace cabine. Il peut accueillir jusqu'à 240 passagers.Fin novembre, Delta exploitait une flotte comprenant 196 avions Airbus, dont 150 appareils de la famille A320, 42 gros-porteurs A330, et quatre A350 XWB.