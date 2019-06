Delta Air Lines investit auprès de Korean Air

Pour Delta Air Lines, cet investissement témoigne de son, "engagement dans le succès de son partenariat avec Korean Air et dans ce qu’il permet en termes d’avantages pour le client, de positionnement sur le marché et des opportunités de croissance".



Les compagnies aériennes exploitent actuellement une joint-venture et desservent plus de 290 destinations aux Etats-Unis et 80 en Asie. Pour le groupe américain : "l’expérience nous dit que cet investissement renforcera encore notre relation, à mesure que nous continuons de miser sur la valeur de la coentreprise".