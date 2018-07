Delta Air Lines présente son premier Boeing 777 rénové

Le 777 rafraîchi comprend un total de 296 sièges, dont 220 dans la cabine principale, 48 dans les suites Delta Premium Select et 28 Delta One en classe affaires. Ces derniers offrent un espace privé accessible par une porte coulissante, des espaces de rangement personnels et des garnitures et finitions haut de gamme. Les sièges ont jusqu'à 24 pouces de large (60,96 cm) et se transforment en lits à plat.



Dans le Premium Select, les sièges offrent une largeur allant jusqu'à 19 pouces (48,26 cm), des repose-tête et repose-pieds réglables et des écrans de divertissement à bord de 13,3 pouces.



En classe économique, Delta a choisi de ne pas suivre la tendance de l'industrie des dix sièges transversaux. Sa cabine principale conservant la disposition à neuf places. Les sièges mesurent jusqu'à 18,5 pouces de large (47 cm) et comprennent des prises électriques personnelles et des écrans de 11 pouces.



Le 777 est également équipé du wifi Gogo Ku et les passagers auront accès à la messagerie mobile gratuite via iMessage, Whatsapp et Facebook Messenger.