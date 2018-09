Delta Air Lines propose ses nouvelles suites business et sa premium sur Paris

A partir du 14 décembre 2018, les clients bénéficieront de plus de choix dans leurs liaisons entre Paris Charles de Gaulle et Minneapolis, et sur certains vols à destination d’Atlanta. Les nouvelles cabines seront également disponibles sur le vol Delta sans escale Paris-Los Angeles, d'ici l'été 2019.



L’avion 777 rénové de Delta comprend 296 sièges, dont 28 suites Delta One, 48 sièges en classe Delta Premium Select et 220 sièges en Main Cabin. La suite Delta One offre à chaque passager un espace privé accessible par une porte coulissante, ainsi qu’un siège-lit à 180 degrés et un accès direct à l’allée.



La cabine Delta Premium Select dispose d'un espacement allant jusqu’à 97 cm, une largeur de siège de 48 cm et un siège s’inclinant jusqu’à 18 cm. Elle est également dotée d’un repose-jambes réglable et d’un appuie-tête, d'un oreiller, d'une large couverture et d'un kit de voyage TUMI.



La classe éco aussi a été repensée. Avec des sièges de 46 cm, elle propose à chaque voyageur une prise de courant personnelle et un système de divertissements gratuit sur des écrans individuels intégrés au dossier des sièges.



L’avion est équipé d’une connexion Wi-Fi Gogo Ku, permettant de profiter d’un service de messagerie gratuit à bord via iMessage, WhatsApp and Facebook Messenger, et d’un éclairage d’ambiance LED à large spectre comprenant des programmations d’éclairage personnalisées en fonction de la phase de vol.