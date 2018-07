Delta Air Lines va relier Chicago O'Hare au Research Triangle en avril 2019

Delta Air Lines compte ouvrir une liaison domestique très business lors du prochain programme d'été. La compagnie a, en effet, prévu de relier l'aéroport de Chicago O'Hare à Raleigh-Durham - deuxième pôle d'industries de pointe des USA également surnommé Research Triangle – à compter du 1er avril 2019.



La compagnie assurera 3 vols quotidiens entre l'Illinois et la Caroline du Nord. Les départs de Raleigh-Durham seront programmés à 7h00, 12h30 et 18h00 tandis que les décollages de l'aéroport de Chicago seront à 8h55, 14h30 et 19h55.



Les fréquences seront assurées par des Embraer E-175 de 70 sièges (12 First, 20 Delta Comfort + et 38 Eco)