Delta Air Lines veut relier Minneapolis à Shanghai en 2020

Delta Air Lines a déposé une demande auprès du Département des Transports des États-Unis pour ouvrir une ligne entre les aéroports de Minneapolis St Paul et de Shanghai en juin 2020.



Si la compagnie obtient le feu vert des autorités, elle assurera les liaisons avec un A350-900 de 306 places dont 32 Delta One Suites. Elle proposera aux voyageurs d'affaires, par ailleurs, le premier vol direct sans escale entre la ville du Minnesota et la Chine.