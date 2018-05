Delta Hotels ouvre son premier hôtel en Allemagne

Situé sur la rive gauche du Main, entre le centre-ville de Francfort et Offenbach, l'hôtel se trouve à proximité des nombreuses attractions historiques et culturelles de la ville et à quelques pas de la Banque centrale européenne. Les 223 chambres et suites de l'hôtel sont aménagés et décorés dans des teintes apaisantes, avec des fenêtres du sol au plafond qui favorisent la lumière naturelle, tout en offrant une vue imprenable sur la ville.Sa situation, combinée à des transport très présents, est un atout pour le marché des affaires et des réunions. L'hôtel offre 590 m² d'espace événementiel ultramoderne, y compris neuf salles multifonctionnelles, ainsi qu'un centre d'affaires ouvert 24 heures sur 24 et des installations de stationnement sur place. Et, pour répondre aux besoins des voyageurs modernes, l'entrée sans clé est se fait via l'application mobile Marriott.L’établissement joue la carte du service avec de l'eau embouteillée gratuite, une connexion Wi-Fi rapide et gratuite et un centre de fitness 24/7 avec des équipements cardio à la pointe de la technologie avec écran tactile.A partir de 110 € par nuit.Kaiserleistraße 45,Offenbach-sur-le-Main 63067 AllemagneTél. : +49 69 6681500