Delta améliore son Nice – New York JFK saisonnier

La liaison saisonnière Nice – New York JFK de Delta Air Line débutera le 31 mars 2019 à raison de cinq vols par semaine, soit plus tôt qu’en 2018. La fréquence deviendra ensuite quotidienne à partir du 17 avril.



Le décollage au départ de la Côte d'Azur sera programmé à 12h05 (arrivée 15h12) tandis que celui depuis les USA sera à 20h11 (10h20 +1).



La compagnie américaine a affecté un Boeing 767-400 de 245 places pour ces vols, qui seront assurés en conjonction avec ses partenaires Air France, KLM et Alitalia.



De plus, Delta et Air France mettront également en place des services supplémentaires en juin, à l’occasion du Cannes Lions International Festival of Creativity. Des liaisons seront exploitées au départ de New York-JFK, les 14, 15, 16, 20 et 21 juin, avec des vols quittant la Côte D’Azur les 15, 16, 20, 21 et 22 juin.



À compter de l’été prochain, les clients Delta One auront aussi la possibilité de présélectionner leurs repas sur les vols au départ de JFK.