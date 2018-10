Delta augmente les services vers Portland et Detroit au départ de Londres

Le transporteur américain augmentera ses vols à destination de Portland International de quatre fois par semaine à tous les jours, entre le 10 mai et le 17 octobre 2019, tandis que son service vers l'aéroport Wayne County Metropolitan de Detroit doublera, passant de quotidien à deux fois par jour pendant la même période.L'horaire quotidien à destination de Portland prévoit des vols au départ de Heathrow à 12 h 30, atterrissant dans la ville américaine à 15 h 13, le vol de retour quittant Portland à 18 h 8 pour atterrir à Londres à 12 h 5 le jour suivant.Entre-temps, le deuxième service quotidien de Détroit quittera Heathrow à 13 h 50 pour atterrir à Motor City à 17 h 22, et le vol de retour quittera Détroit à 22 h 33 pour revenir à Londres à 11 h 10 le jour suivant.Les deux lignes sont desservies par des B767-300ER de 210 places. Delta a récemment annoncé des projets d'expansion transatlantique à partir de l'Europe continentale, y compris une nouvelle route entre Tampa et Amsterdam Schiphol