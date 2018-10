Delta : des bénéfices en hausse au 3e trimestre

Delta Air Lines a enregistré un bénéfice net de 1,31 million de dollars au troisième trimestre 2018, clôturé le 30 septembre dernier. Cela représente une croissance de 13,2% par rapport à la même époque l'année dernière.



Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 8,2% pour atteindre 11,8 milliards de dollars. Cette performance a été portée par la hausse de 20% des revenus tirés de produits premium et des croissances à deux chiffres pour le fret, la fidélisation ou encore la maintenance.



Pour les trois derniers mois de l'année, la partenaire américaine d'Air France-KLM table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 1,10 et 1,30 dollar et une croissance du chiffre d'affaires pouvant atteindre jusqu'à 8%.