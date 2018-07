Delta et American Airlines ne réduiront pas la taille des sièges en classe éco

Les deux PDG, Ed Bastian pour Delta Air Lines et Doug Parker pour American ont été invités à tester les sièges de la classe économique de leurs avions respectifs. Bien que mesurant chacun plus d'un mètre quatre-vingt dix, ils ont réussi (tant bien que mal) à s'installer sur les sièges de 31 pouces (78cm) de largeur. Il s'agit des sièges parmi les plus petits du marché.



"Je ressens ce que nos clients vivent " a expliqué le patron d'American, ajoutant qu'il voyageait régulièrement en classe éco " mais seulement quand la première est complète."



Le PDG de Delta,de son côté a précisé " qu'il a imposé une politique selon laquelle tous les employés de Delta doivent voyager en classe éco pour les voyages de moins de trois heures."



Les passagers qui apprécient de disposer de plus d'espace doivent payer un supplément. Les deux compagnies précisant que de nombreuses options sont disponibles.