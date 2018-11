Delta inaugure son terminal biométrique à Atlanta

Ce nouveau système est né d'un partenariat entre Delta, U.S. Customs and Border Protection (CBP), Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) et Transportation Security Administration (TSA). A la question pourquoi la compagnie Delta, John Wagner de la CBP déclare que "c'était la première a avoir donné son feu vert pour tester ce nouveau dispositif" . L'objectif est désormais de le déployer dans de nombreux aéroports aux Etats-Unis et à travers le monde, "A terme, nous voudrions que nos passagers puissent avoir accès à ce système dans tous les aéroports où nous opérons des vols, y compris avec nos partenaires internationaux", explique Gil West, COO de Delta. "Que cela soit en Europe, en Asie, dans le Minnesota ou à New-York nous souhaitons connecter les aéroports entre eux afin de créer un véritable réseau", ajoute-t-il. Le prochain terminal à en bénéficier sera le McNamara de Détroit d'ici mi-décembre. Des tests seront également effectués à l'aéroport de New-York John F. Kennedy et à Menneapolis-Saint-Paul. En parallèle, le groupe a déployé un système d'enregistrement biométrique dans tous les clubs Delta Sky via empreintes digitales. Pour les membres du club, plus besoin de carte ou de justificatif il suffit de déposer ses empreintes sur une petite machine disposer sur le comptoir pour valider son identité.



Concernant la protection des données, John Wagner assure que tous les renseignements concernant les passagers et notamment les photographies sont stockés dans un système de cloud sécurisé. Plusieurs travaux portent également sur la technologie blockchain, mais restent encore au stade de brainstorming. En parallèle, lors de la visite du Hub de Delta, le laboratoire technologique de la compagnie, les équipes ont confié que leurs recherches s'articulent actuellement autour de 4 thèmes principaux: l'amélioration du parcours voyage des animaux, une application qui aide les pilotes à mieux prédire et anticiper les turbulences, une e-cabine pour le personnel à bord (suppression totale du papier) et la blockchain.