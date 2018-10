Delta lance son service de présélection de repas au départ de CDG

"Cette initiative fait suite à une période d’essai sur certains vols en provenance des États-Unis. Le service de présélection s’est révélé si prisé qu’il a depuis été étendu à plus de 100 marchés à travers le monde".

Après un test réussi sur certains vols USA – Europe cet été, Delta Air Lines a décidé d'étendre son service de présélection des repas aux clients Delta One au départ de Paris Charles de Gaulle.La compagnie se féliciteLes voyageurs d'affaires reçoivent un courrier électronique de Delta Air Lines, trois jours avant leur vol, les invitant à choisir leur plat préféré dans le menu.Les passagers Delta One voyageant via les plates-formes de correspondance Delta Air Lines à Londres Heathrow et Amsterdam Schiphol pourront également présélectionner leur repas sur les vols vers les États-Unis.Les menus saisonniers proposent des créations élaborées par l'équipe d’experts culinaires du transporteur américain ou par un chef partenaire, notamment par Linton Hopkins d’Atlanta, qui a reçu le prix James Beard, et certains chefs des restaurants Union Square Hospitality Group de Danny Meyer à New York.