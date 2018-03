Delta ouvrira Boston – Las Vegas et Salt Lake City - El Paso (Texas) en octobre

Delta va renforcer son offre domestique lors du programme d'hiver 2018/19. Elle reliera Boston à Las Vegas et Salt Lake City à El Paso, au Texas, à compter du 1er octobre. Les deux liaisons au potentiel plus MICE et Bleisure que Business seront assurées quotidiennement.



Les horaires :

Boston 08:15 a.m – Las Vegas 11:10 a.m

Las Vegas 11:15 a.m - Boston 7:20 p.m



El Paso 8:15 a.m – Salt Lake City 10:15 a.m.

Salt Lake City 8:05 p.m – El Paso 10:25 p.m.