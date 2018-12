Delta: pas d'animaux de soutien émotionnel sur les vols de plus de 8 heures

La compagnie aérienne américaine annonce que les animaux de soutien affectif ne seront plus admis sur les vols de plus de huit heures à compter du 18 décembre. De plus, les animaux de quatre mois ou moins ne seront pas admis à bord d'un vol. Cette politique entrera également en vigueur le 18 décembre.



Il reste cependant possible pour les personnes qui ont besoin d'un animal d'assistance dressé pour un handicap physique ou psychiatrique d'obtenir l'autorisation de voyager avec. " Dans le cas d'un vol de huit heures ou plus, les compagnies aériennes peuvent exiger des documents indiquant que votre animal n'aura pas besoin de se soulager ou qu'il peut le faire d'une manière hygiénique ", précise la loi.