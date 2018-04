Delta repense son organisation commerciale européenne

Ilse Janssens a travaillé au sein des structures commerciales d'Air France-KLM et de Virgin Atlantic et sera rattachée à Shane Spyak, vice-président des ventes de Delta pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde.



Bob Hannah a été nommé directeur des ventes de Delta pour l’Europe continentale. Dans ses nouvelles fonctions, M. Hannah verra ses responsabilités s'étendre à l'Europe du Sud et dirigera les ventes de Delta en joint-venture avec Air France-KLM. Collaborateur de la compagnie depuis une trentaine d'années, il a débuté sa carrière au sein du service des réservations de Francfort et intégré la direction des ventes en 1991, avant d’être affecté à Stuttgart en tant que responsable de la région sud-ouest de l'Allemagne, il a depuis occupé des postes à responsabilités en Europe.



Frederic Schenk, jusqu'alors responsable commercial pour la Belgique, le Luxembourg et l'Europe centrale et orientale, a été nommé directeur régional des ventes pour l'Europe du Sud. Basé à Milan, M. Schenk se voit confier une nouvelle mission comprenant la gestion des activités commerciales de Delta en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce et en Turquie avec ses partenaires Alitalia, Air France et KLM. Au cours de ses 20 ans chez Delta, Frederic Schenk a notamment occupé plusieurs postes au sein des divisions ventes et réservations de la compagnie.