Delta va ouvrir un terminal "biométrique" à Atlanta

" Delta Biometrics ", c'est le nom de ce nouveau service qui utilise la reconnaissance faciale pour l'enregistrement aux bornes libre-service, le dépôt des bagages, l'identification au point de contrôle sécurité, l'embarquement à n'importe quelle porte du terminal et la partie police de l'immigration pour les voyageurs internationaux qui arrivent aux États-Unis. De plus, les clients voyageant sur les compagnies partenaires de Delta, Aeromexico, Air France KLM et Virgin Atlantic peuvent également participer au programme.



Pour utiliser cette technologie, les passagers doivent saisir les informations de leur passeport lors de l'enregistrement en ligne, mais ils peuvent également le faire lors de l'enregistrement à l'aéroport. Ils devront ensuite jeter un coup d'œil aux caméras lorsqu'ils utiliseront les bornes d'auto-enregistrement, passeront par le point de contrôle de la TSA et monteront à bord de l'avion.



Si un passager choisit de ne pas participer, il peut toujours s'enregistrer de façon classique à l'aéroport.