Delta va renforcer son offre au Canada et en Écosse

Delta Air Lines va relier l'aéroport d'Atlanta à celui d'Ontario à compter du 22 avril 2019. La compagnie proposera dans un premier temps une liaison quotidienne. L'avion décollera de son hub à 8h30 pour se poser au Canada à 9h57. Le vol retour quittera l'Ontario à 10h55 et atterrira aux USA à 18h25.



Le transporteur ajoutera une seconde fréquence quotidienne à partir du 9 juin. Le décollage d’Atlanta sera à 19h30 et celui d'Ontario à 22h45.



Delta Air Lines va également lancer un vol quotidien Boston – Édimbourg le 23 mai 2019. Cette liaison sera assurée par un B757. Il s'envolera de Boston à 22h15 et se posera en Écosse à 9h25, le lendemain. L'appareil quittera ensuite le Royaume-Uni à 10h55 pour un atterrissage à Boston à 13h25.