Départs en vacances, circulation difficile sur les routes pour le week-end du 14 juillet

Les départs en vacances domineront dans le sens des départs et les distances parcourues seront donc plus longues, prévoit Bison futé, autrement dit des voitures chargées et des chauffeurs énervés sur les routes. Le service de circulation routière annonce que la circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du sud ou des régions côtières du pays.



Vendredi 13 juillet, les difficultés de circulation seront nombreuses dans les métropoles et leur périphérie ainsi que sur

les axes en direction des lieux de villégiature.



Samedi 14 juillet,

- Dans le sens des départs, les difficultés de circulation seront importantes sur l’ensemble des grands itinéraires du pays. Les départs en vacances se feront principalement dans la matinée et ce jusqu’en milieu d’après-midi.

- Dans le sens des retours, de nombreux déplacements sont attendus plus particulièrement dans la régionAuvergne-Rhône-Alpes sur l’autoroute A7.



Dimanche 15 juillet,

- Dans le sens des départs, de nombreux déplacements sont attendus, particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur l’autoroute A7.



Dans le sens des départs

Vendredi 13 juillet est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France.

Samedi 14 juillet est classé ROUGE au niveau national.

Dimanche 15 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes.



Dans le sens des retours

Samedi 14 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes