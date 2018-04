Départs en vacances zone A : Bison futé serein

Les vacances colaires de la zone A concernent les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.



Vendredi 6 avril,

Les difficultés de circulation habituelles seront accentuées autour des villes concernées par les congés. C’est principalement dans la traversée de Lyon et à Grenoble en région Rhône-Alpes que la circulation sera accentuée. Bison Futé vous conseille d’éviter d’emprunter ces itinéraires de 16 heures à 20 heures.



Samedi 7 avril

Dans les deux sens de circulation, les vacanciers pourront rencontrer quelques difficultés ponctuelles dans l’accès aux côtes de Bretagne, Normandie et Pays- de-la-Loire, sur l’A61 à Narbonne et l’A9 entre Montpellier et Béziers, ainsi qu’en région Auvergne-Rhône-Alpes dans la traversée de Lyon, puis sur l’A7 en direction du sud et en direction des Alpes sur l’A43.



Ci dessous le PDF détaillé des prévisions et conseils de Bison futé