Déplacements à éviter en Guinée Conakry autour du 16 Juillet

Après leur marche pacifique de mardi 10 juillet, les forces sociales guinéennes qui protestent contre une hausse du prix des carburants, ont annoncé une nouvelle manifestation pour le lundi 16 juillet suivie d’une grève de la faim de 24 heures sur l’autoroute Fidel Castro, dans le secteur Matoto. Il s'agit d'une partie de Conakry, la capitale, proche de l'aéroport et des grands hôtels internationaux et l'autoroute est l'artère principale qui dessert tous ces lieux.



Les voyageurs qui ont prévu un déplacement dans cette région, ou qui s'y trouvent déjà, devront éviter le secteur lundi 16 juillet et les jours suivants si la mobilisation de la rue persiste. Mardi 10, lors de la marche pacifique, des débordements et des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu et plusieurs manifestants ont été arrêtés.



La Guinée a connu plusieurs épisodes violents dans son histoire, les derniers sont encore récents, et le mécontentement social qui s'exprime actuellement, sur fond de pauvreté, pourrait provoquer un embrasement de la situation.



Les déplacements en Guinée Conakry sont donc à éviter lors de ces prochains jours et il est nécessaire de se renseigner auprès de ses correspondants locaux avant d'y entreprendre un voyage. Sur place, il est vivement conseillé, en cas de violentes manifestations, de signaler sa présence aux autorités consulaires de son pays d'origine, en l'occurrence le consulat français pour les ressortissants français.