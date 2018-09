Déplacements difficiles ces prochains jours à Buenos Aires

Les syndicats et les groupes sociaux ont bloqué les rues du centre-ville de Buenos Aires ce mercredi, et d'autres marches sont prévues dans les jours à venir en raison des mesures d'austérité proposées par le gouvernement et soutenues par le Fonds monétaire international. Les perspectives de la troisième plus grande économie d'Amérique latine sont sombres, selon les économistes qui prévoient que l'année se terminera avec un taux d' inflation supérieur à 40%.



Des manifestations rassemblant plusieurs milliers de personnes vont se dérouler dans le centre de la capitale argentine au cours des prochains jours. Le trafic déjà dense risque d'être totalement paralysé dans le centre ville. Les voyageurs d'affaires en déplacement dans ce pays devront éviter l'hyper centre de Buenos Aires et se tenir éloignés des rassemblements de foule trop importants.



Les accès à l'aéroport international d'Ezeiza, distant de plusieurs dizaines de kilomètres, ne seront pas affectés par les mouvements de contestation.