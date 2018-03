DéplacementsPros rejoint le groupe Eventiz Media, éditeur de l’Echo Touristique et de TOM.travel

" Nous avons souhaité intégrer DeplacementsPros à un groupe média qui a de grandes ambitions dans le monde du voyage d’affaires et du tourisme ", explique Frédéric Vanhoutte, Président d’Eventiz Media Group. Pour ce business digital native - directeur de Galileo France, puis co-fondateur notamment de l’agence en ligne Travelprice rachetée par Lastminute - Frédéric Vanhoutte pose, jour après jour, un regard novateur sur l’événementiel et la presse.



Organisateur des Travel d’Or, du TOTEC, de net Managers et patron des rédactions de TOM.travel et de l’Echo Touristique, il aborde aujourd’hui un domaine qui ne lui est pas tout à fait inconnu, celui des déplacements professionnels. Autre corde à son arc, il s’occupe depuis l’édition 2017 du tout nouveau Village digital du salon IFTM. Le rendez-vous de l’innovation par excellence.



Pour mémoire, TOM.Travel organisera la 3e édition du Future of business travel le 5 juillet prochain et publiera la 2e édition du Mook for Business Travel en septembre.



Et demain ? S’il est de tradition d’égrener nombre de projets pour évoquer l’avenir d’un titre, nous préférons rester prudents. " Les idées ne manquent pas, bien au contraire et les projets se bousculent. Mais à DéplacementsPros, comme chez Eventiz Media Group, nous connaissons la valeur du temps, de la réflexion et de la préparation ", explique Annie Fave, fondatrice et désormais rédactrice en chef du site et de la newsletter quotidienne.



Mais ne vous y trompez pas, de Sophie Raffin à Marcel Lévy via Philippe Lantris aux USA… Sans oublier tous nos chroniqueurs, plumes réputées dans leur domaine que sont Jean-Louis Baroux (APG), Julien Chambert, Regis Chambert (RC2), Christophe Drezet (Epsa), Patrick Le Rolland pour le ferroviaire, Yann le Goff spécialiste des achats… Tous vous garantissent la même passion, la même impertinence, le même regard décalé sur le quotidien du voyage d’affaires et, surtout, la même envie de poursuivre avec plaisir cette aventure commencée il y a presque 10 ans.



Voilà donc le menu de ces prochains mois. Est-il besoin de vous dire que, comme à chaque nouvelle aventure, nous comptons la partager avec vous ?



Annie Fave

Frédéric Vanhoutte