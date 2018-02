Dernière minute : Amex GBT rachète HRG

Le texte précise : "Les conseils d'administration de Global Business Travel Holdings Limited ("GBT Holdings") et de Hogg Robinson Group plc ("Hogg Robinson" ou la "Société") annoncent qu'ils sont parvenus à un accord sur les conditions d'une acquisition au comptant recommandée de la totalité du capital-actions ordinaire émis et à émettre de Hogg Robinson par GBT Holdings, une filiale en propriété exclusive de GBT III B.V. ("GBT"). Il est prévu que l'acquisition sera mise en œuvre au moyen d'un arrangement approuvé par les tribunaux en vertu de la partie 26 de la Loi sur les compagnies".Hogg Robinson a annoncé aujourd'hui séparément qu'elle a conclu un contrat de vente et d'achat concernant la cession de son activité de technologie Software-as-a-Service,"Fraedom", à Visa pour un montant de £141.75 millions de livres sterling (le "Montant anticipé de la vente de Fraedom"), qui fait l'objet d'un ajustement positif ou négatif après la clôture pour la trésorerie, la dette et le fonds de roulement (dans le cas du fonds de roulement, plafonné à 4 millions de livres sterling au total)".C'est sans doute l'une des premières consolidations de l'année dans l'univers des TMC largement bousculé par les changements de modèles économiques du voyage d'affaires. HRG n'avait pas les moyens financiers de s'attaquer à la concurrence aux USA comme en Europe. Une issue logique qui pose bien des questions sur la nouvelle organisation du groupe. Reste à savoir ce que deviendra l'équipe française et plus particulièrement le dirigeant français d'HRG, Jean Christophe Carette... Qui pourrait, selon des sources non vérifiées, succéder à Guillaume COL à la tête d'Amex GBT France.