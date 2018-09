Des activités à côté du Hilton

Selon Hilton, le service - semblable à la conciergerie en ligne - diffère des autres outils de recommandations géo référencées, qui utilisent l'intelligence artificielle pour trouver des suggestions pertinentes. Là, les entrées seront fournies par des " experts locaux du Hilton ", et incluront des photos. L'utilisateur a la possibilité de créer des options "favorites" afin de créer un itinéraire dans l'application.



Le service est lancé ce mercredi dans 28 marchés, dont New York, Chicago, Atlanta, Nashville, Los Angeles, Londres et Rome, couvrant 1 000 hôtels. Il est prévu de l'étendre davantage à l'avenir.