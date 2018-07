Des bagagistes pour les vols Finnair à l'aéroport de Londres Heathrow

Le prix de ce service démarre à partir de 30 £ (33,90 euros) pour la collecte et l'enregistrement d'un bagage avec un créneau d'une heure, et à partir de 40 £ (45,20 euros) pour quatre pièces avec un créneau de trois heures.



Airportr a été lancé avec le transporteur Oneworld British Airways en 2016 et est disponible pour tous les clients de BA au départ de Gatwick et Heathrow. Il a été étendu aux vols d'American Airlines au départ de Heathrow vers les États-Unis à la fin de l'année dernière.



C'est un chauffeur livreur qui vient récupérer les bagages. Il les pèse, il vérifie les passeports et les cartes d'embarquement des passagers et scelle les bagages dans des valises codées et inviolables. Les clients reçoivent des reçus de bagages IATA après le contrôle à l'aéroport, environ 90 minutes avant le décollage.



Il y a aussi la possibilité, sur les vols arrivant à Heathrow en provenance d'Helsinki, d'aller chercher les bagages à l'aéroport et de les faire livrer à domicile ou dans n'importe quel hôtel de Londres.