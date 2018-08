Des bornes pour voitures électriques à l'aéroport de Strasbourg

L'aéroport de Strasbourg met à la disposition de ses visiteurs un service de recharge pour voitures électriques.



Les bornes sont accessibles avec ou sans inscription et proposent une grande variété de moyens d’accès : badge et application mobile Freshmile Charge, QR code, navigateur web sur téléphone et tablette. Une assistance téléphonique est disponible du lundi au dimanche de 7h à 22h.



4 places sont disponibles pour recharger les véhicules.