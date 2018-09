Des compagnies chinoises augmentent leur surcharge carburant

Face à la hausse du prix du pétrole, China Southern Airlines, Okair et Lucky Air ont décidé d'augmenter la surcharge carburant appliquée aux vols domestiques à compter du 5 octobre 2018.



Les transporteurs ont indiqué le 29 septembre qu'ils vont doubler la taxe pour les liaisons de moins 800km. Elle passera ainsi de 10 yuans à 20 yuans (2,51€). Pour les lignes intérieures plus longues, la surcharge sera de 30 yuans (3,76€).



Par ailleurs, Cathay Pacific a annoncé qu'elle va réintroduire une surcharge carburant sur ses vols. La mesure rentrera en vigueur le 2 novembre prochain. La taxe atteindra 146 yuans maximum (18,31€) pour un court-courrier et 652 yuans maximum (81,75€) pour un long courrier.



La hausse du cours du pétrole a mené, en juin dernier, plusieurs compagnies chinoises – dont Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines, Shenzhen Airlines, Western Airlines et Okair – à appliquer à nouveau une surcharge carburant sur leurs vols, après 3 ans de suspension du dispositif.