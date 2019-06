Des compagnies chinoises veulent de nouvelles liaisons vers l'Europe

Les compagnies chinoises Beijing Capital Airlines, Juneyao Airlines et China Eastern Airlines veulent desservir l’Europe. Les trois sociétés ont contacté la Civil Aviation Administration of China (CAAC) pour émettre leurs propositions.

China Eastern Airlines a demandé la mise en place de deux liaisons hebdomadaires entre Milan et Wenzhou, une ville côtière située près de Shanghai. Jusqu’à présent, Air China était la seule compagnie chinoise à faire poser des vols à l’aéroport de Milan-Malpensa, reliant notamment l’aéroport italien aux villes de Pékin, Shanghai, Nankin et Guiyang.

De son côté, Juneyao Airlines, compagnie basée à Shanghai, souhaite relier Manchester et Athènes à l’aéroport de Shanghai Pudong dès mars 2020. Il s’agirait de la deuxième compagnie chinoise à desservir Manchester après Hainan Airlines, qui relie Pékin à la cité mancunienne quatre fois par semaine. Athènes est également déjà reliée à Pékin par Air China à trois reprises dans la semaine.

Enfin, Beijing Capital Airlines espère de son côté relier hebdomadairement Pékin à Lisbonne via la ville chinoise de Xi’An. L’ensemble de ses propositions ne sont qu’à l’état de projets et n’ont pas encore été approuvées.