Des données hôtelières encore plus précises

STR et In Extenso TCH ont noué un partenariat. Les hôteliers travaillant avec In Extenso TCH auront ainsi accès aux outils de STR. Ils permettent entre autres une soumission automatique des données des établissements, accélérant la mise à disposition des statistiques.



Avec cet accord, le cabinet d'analyse disposera entre autres d'informations plus précises, grâce à la mise en commun des hôtels référencés chez son nouveau partenaires et les siennes ainsi que de panels plus importants.



Les deux entreprises ont prévu de fusionner progressivement leurs bases au cours des 3 prochains mois.