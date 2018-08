Des duos à prix réduit sur Thalys

En bénéficiant de billets à prix réduit (-30% par rapport au tarif d’entrée de gamme), et en renonçant à la flexibilité, les voyageurs pourront profiter de tous les services du Premium : restauration à la place, réservation de taxi, confort d’un siège de première, presse internationale et Wifi gratuit. Pas moins de 2.000 places seront mises en vente chaque mois avec cette offre Premium Mini Lancement : 7 août 2018 pour des circulations dès le 4 septembreDestination : Toutes destinations (hors offres saisonnières et circulations intérieures)Prix : dès 79€/personne (aller simple Paris-Belgique), en Premium. Prix fixe dans le cadre des disponibilités de l’offre.Distribution : accessible sur les différents canaux Thalys. Nombre de personnes: de 2 à 6 personnes.Réservation : disponible dès l’ouverture des ventes.Conditions de vente : Billet non-échangeable, non-remboursable.