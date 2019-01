Des espaces de coworking et des salles de réunion dans les agences de La Poste

Le service s’adresse aussi bien aux entreprises, qu’aux travailleurs en déplacement qui souhaiteraient une salle lors d’un voyage d’affaires.

Nous nous sommes rendu compte que les travailleurs en déplacements étaient très demandeurs d’espaces de travail. C’est pourquoi les salles dans les gares ou les aéroports comme le propose La Poste répondent si bien aux modes de travail nomades. ”

La Poste et Bird Office ont façonné ensemble cette solution voulant répondre aux besoins des nouveaux modes de travail itinérants et nomades: réunions hors des murs, télétravail, déplacements professionnels. Afin de simplifier la location de ses espaces, La Poste a fait appel à Bird Office pour son expertise dans la réservation d’espaces de coworking et salles de réunion. La plateforme digitale Bird-office.com permet de réserver en quelques clics les espaces de la Poste pour une heure, une journée ou en continu.” Explique Arnaud Katz, CEO de Bird Office. “Parmi les sept espaces nomades déjà référencés, deux ont l’avantage d’être dans les aéroports parisiens Orly et Roissy. Auxquels vont s’ajouter tout au long de l’année de nombreux autres lieux de coworking, avec pour ambition de ratisser l’ensemble du territoire grâce à l'imposant réseau des bureaux de poste en France.