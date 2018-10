Des événements zen et "slow-life" à 2 heures de Paris

Villa d’eaux a investi les anciens bains douches de Villers-sur-Mer. Ce patrimoine historique de 1913, conserve sa façade originale, son patio intérieur inattendu, ses trésors Art Déco, et les célèbres fresques de Charles Catteau.La maison d'hôte qui a été pensée pour ceux qui souhaitent "lâcher prise" et décompresser, propose des formules workshop, séminaires de travail misant sur le bien-être et le calme. Ces événements sont concoctés sur mesure selon les besoins des entreprises. Pour accueillir les clients corporate, Villa d'Eaux s’est entourée de partenaires locaux : Nature et gourmandises, Fleur d’Oranger, Henri Morel, Dadou, Dimitri…L'établissement peut aussi organiser de nombreuses activités Indoor comme des massages, SPA, lectures ou alors des team-building outdoor : marche en mer, sports nautiques, golf, visites pittoresques en 2CV, ballades à cheval sur la plage …La maison d'hôte dispose de 6 chambres, un espace de détente et d'un rooftop offrant une vue sur la mer. Les hôtes pourront aussi découvrir un Bar à eaux, réunissant un grand nombre d’eaux venues du monde entier, et un Bar à eaux de thé & infusions : eau de thé blanc, rouge, vert, eau d’épices, eau de jasmin...12 rue Michel d’Ornano14640 Villers-Sur-Mer, FranceTel : 0640936321/0231881918Mail : contact@villadeaux.com