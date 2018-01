Des grèves en Finlande ce vendredi

Le syndicat des transports finlandais AKT a prévu de faire grève pendant 24 heures à partir de 6h00 du matin ce vendredi 2 février 2018 afin de s'opposer à la réforme des allocations chômage.



D'autres organisations comme le Construction Trade Union et le Central Organisation of Finnish Trade Unions (SAK) ont également prévu des actions. Selon les prévisions des syndicats, 140 000 salariés vont stopper le travail vendredi.



Il est conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut des transports en commun et des vols avant de se déplacer.