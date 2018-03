Des hackers russes ont piraté le ciel américain en 2017

Voici une nouvelle plutôt inquiétante alors que l'aérien s'appuie de plus en plus sur l'informatique et les nouvelles technologies. Des hackers russes sont parvenus à pénétrer le système de l'aviation civile des USA lors d'un piratage de différentes infrastructures du pays au début de l'année 2017.



Jeff Troy, Directeur d'Aviation Information Sharing and Analysis Center (A-ISAC), se veut rassurant. L'attaque a été limitée. Les compagnies aériennes ou les avions n'ont pas été touchés. Toutefois, certaines entreprises du secteur aérien ont été impactées. Il a garanti que l'industrie avait depuis pris des mesures pour éviter de nouvelles intrusions.



A-ISAC a communiqué sur ce sujet après la publication, le 15 mars dernier, d'une alerte commune du FBI et du DHS (Department of Homeland Security). Les deux organisations américaines ont révélé que le gouvernement russe et des groupes de pirates informatiques avaient visé des infrastructures stratégiques des USA comme l'administration et des acteurs de secteurs importants (aérien, de l'énergie, du commerce, de l'eau...).



Les hackers attaquent les petites structures ou entreprises d'un secteur – moins bien protégées - via des malwares. Ils exploitent ensuite les données obtenues pour mener des opérations de spear fishing (hameçonnage ciblé) dans un secteur.