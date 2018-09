Des nouveaux repas pour le Club Europe de British Airways

La compagnie aérienne indique que les menus changeront également deux fois par mois pour les vols à destination et en provenance de Heathrow, plutôt que tous les mois, et que sur les vols plus longs en Europe, il y aura le choix entre deux options chaudes et une option froide.



" Nous avons investi dans nos repas pour nos clients - nos nouveaux menus Club World longue distance s'avèrent incroyablement populaires et nous voulons être en mesure de reproduire cette qualité et ce choix dans notre cabine Club Europe courte distance ", explique British Airways qui précise également " Beaucoup de nos passagers voyagent régulièrement, alors nous pensons qu'ils apprécieront plus de variété et des ingrédients de grande qualité ."



En plus de ces nouveaux repas, la compagnie aérienne va également porter son attention sur les boissons proposées, avec de nouveaux vins servis en quart de bouteille et du café fourni par le torréfacteur britannique Union Hand-Roasted coffee.