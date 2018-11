Des parkings aux portes de Paris pour les franciliens

Anne Hidalgo n'a jamais caché sa volonté de réduire la circulation dans la capitale, voire de bannir les voitures dans certains quartiers. En quatre ans, le trafic automobile aurait d'ailleurs été diminué de 16 %. La Maire de Paris souhaite donc continuer dans cette voie et vient d'inaugurer 1 200 places dans plusieurs parkings-relais situés aux portes de Paris.



Ces parkings-relais s'adressent aux Franciliens qui viennent habituellement travailler à l'intérieur de la capitale avec leur voiture. Ainsi, ils pourront désormais bénéficier à l'entrée de Paris d'une place de parking surveillé à tarif préférentiel, s'ils s'engagent à terminer leur trajet en transports en commun. Avec un abonnement au tarif de 75 euros par mois, ce mode de fonctionnement peut représenter une économie certaine, pour ceux qui utilisaient auparavant un stationnement classique. Sans compter le gain de temps non négligeable, puisqu'ils seront assurés de trouver une place libre et que les transports en commun sont globalement plus rapides que la voiture à l'intérieur de la ville.



Les 1200 places des parkings-relais seront accessibles dès le 1er décembre et ouverts de 5h30 à 23h59, dans la limite d'une entrée et d'une sortie par jour. Voici où se situent les différents parkings et le nombre de places qu'ils regroupent chacun :



Bibliothèque François Mitterrand (13e) : 200 places

Université Diderot (13e) : 200 places

Charlety Coubertin (13e) : 60 places

Porte d’Orléans (14e) : 40 places

Avenue Foch (16e) : 150 places

Porte de St Cloud (16e) : 100 places

Porte de Champerret (17e) : 100 places

Porte de st Ouen (17e) : 50 places

Marigny-Vincennes (Vincennes) : 30 places

Bercy St-Emilion (12e) : 200 places

Bercy Seine (12e) : 40 place