Des passagers restent bloqués 6 heures dans un TGV en région parisienne

Les passagers bloqués dans la rame en panne ont finalement été transférés, avec l’aide des secours, dans l’autre rame qui elle fonctionnait. Le train a pu faire demi-tour et revenir là où il était parti, la Gare de Lyon. Les passagers seront remboursés à plus de 200%.



Avec cette (nouvelle) immobilisation à rallonge d’un train, la SNCF ajoute une ligne à un palmarès 2019 déjà bien garni. Dans la nuit du 7 au 8 mars 2019, à Lyon, plus de 700 passagers avaient du passer la nuit dans un TGV reliant Marseille à Paris. Retardé par des « bruits suspects sous la rame », le train n’avait pas pu poursuivre sa route à cause des travaux effectués la nuit sur les voies entre Lyon et Paris. Le train avait finalement rejoint la capitale avec sept heures de retard. Le 1er février 2019, un autre TGV avait mis sept heures (au lieu de 1 heure et 23 minutes) à rallier Paris à Lille, la faute à une panne du système de freinage. La veille, une panne électrique avait également causé des retards et des annulations à la gare Montparnasse.