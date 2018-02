Des pilotes de Ryanair demandent la démission de Michael O'Leary

L'European Employee Representative Council (EERC), organisation non-officielle de pilotes de Ryanair qui a largement participé à la grogne des employés, réclame le départ du CEO de la low-cost Michael O'Leary. Le groupe met en avant qu'un grand nombre de navigants continuent à quitter l'entreprise et que le célèbre patron de la compagnie ne parvient pas à résoudre ce problème.



Pour l'EERC, de nouvelles annulations par manque d'équipages sont inévitables. Dans son courrier, l'organisation écrit à Michael O'Leary : " Faites la bonne chose maintenant et partez avant de faire d'autres dégâts".



Interrogé sur ce document, Eddie Wilson, Chief People Officer de Ryanair, l'a décrit comme "bizarre" et "ridicule" . Il a également assuré qu'il y avait assez de pilotes au sein de la compagnie pour assurer le programme de vols.