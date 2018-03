Des pilotes s'amusent sur Snapchat en plein vol

Un équipage d'EasyJet a profité de son vol Paris – Madrid du 21 mars 2018 pour jouer avec Snapchat. Alors que l'avion survolait l'Hexagone, le commandant de bord a filmé le copilote en train de danser avec des personnages virtuels ou encore réalisé des selfies avec des filtres rigolos comme un ours rose. Il a ensuite publié le résultat de son travail sur ses comptes instragam, Snapcht et Facebook. Mais ces chef d’œuvre - référencés alors avec les hashtags #easyjet #pilotlife - n'ont pas vraiment amusé les passagers du vol. Plusieurs d'entre eux se sont plaints du comportement peu professionnel des navigants, plus concentrés sur les jeux que sur les instruments de l'appareil.



Un client a expliqué au journal The Sun - toujours friand de polémique - " Les pilotes n'étaient pas concentrés sur les commandes mais ils passaient juste un bon moment. Il suffit de quelques secondes pour que quelque chose de catastrophique se passe, même en pilote automatique".



Face à la polémique, EasyJet assure que la sécurité des passagers n’a jamais été mise en cause. "Bien qu'à aucun moment la sécurité des passagers n'ait été compromise, cela reste bien en deçà des normes élevées qu'exige EasyJet de ses pilotes. Ce n'est pas acceptable et ce n'est pas représentatif des milliers de pilotes hautement professionnels qui travaillent pour la compagnie aérienne. Nous prenons cette question au sérieux et, à ce titre, les pilotes ont été suspendus (conformément à nos procédures) en attendant une enquête disciplinaire".