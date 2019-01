Des promotions SNCF pour les clients affaires

Les parcours déterminés concernent les TGV et Intercités sur les liaisons Paris-Bordeaux, Brest, Toulouse, Montpellier, Nîmes Morlaix, Landerneau, Guingamp, Montauban et Agen.



Du côté des tarifs les coupons Parcours Déterminés 1 an en 1ère classe sont à 399 euros et de 398 euros pour la 2nde classe.