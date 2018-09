Des récompenses pour les voyageurs d'affaires qui gèrent bien leurs dépenses

Avec cette intégration, Tripkicks pourra extraire les notes de frais approuvées par l’entreprise afin de distribuer automatiquement les récompenses selon les dépenses effectuées.



Pour les entreprises, le processus pour récompenser les collaborateurs les plus économes sera entièrement automatisé et donc largement simplifié.



" Les grandes entreprises ont besoin de produits non seulement pour favoriser les meilleures pratiques, mais aussi pour se rendre configurable afin d’adopter différentes cultures, processus et préférences ", explique le responsable de Tripkicks, dans un communiqué.



Cette solution est disponible via l’App Center de SAP Concur, notamment via les solutions Concur Travel et Concur Expense.