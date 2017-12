Des retards à l’aéroport de Los Angeles

Après l’évacuation de près de 200 000 personnes jeudi, l’ampleur des incendies à Los Angeles contraint vendredi l’aéroport de Los Angeles à alerter les passagers sur les risques de retards en raison de l’augmentation du trafic dans les rues et les autoroutes de la région. Pour l’heure, " Il n’y a pas de répercussions négatives sur les avions à l'arrivée ou au départ. Les officiels continueront à surveiller les conditions de vent et d'air pour déceler les changements ", a déclaré un porte-parole. Les voyageurs d’affaires sont invités à surveiller les reportages des médias locaux et de suivre les conseils des responsables locaux de l'application de la loi, y compris les ordres d'évacuation.